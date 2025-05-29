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Atina'da taksi krizi patladı: Greve giden şoförler hükümeti köşeye sıkıştırdı

Atina'da taksi krizi patladı: Greve giden şoförler hükümeti köşeye sıkıştırdı

16:1229/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
AA
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, hükümete yönelik tepkilerini 48 saatlik grev ve protesto yürüyüşüyle gösterdi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’na kadar konvoy oluşturan yüzlerce taksici, “Sektörümüz unutulmasın” çağrısıyla sokaklara döküldü.

Korsanla mücadele, vergi indirimi ve düzenleme talebiyle meydandalar Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, hükümete yönelik tepkilerini 48 saatlik grev ve protesto yürüyüşüyle gösterdi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’na kadar konvoy oluşturan yüzlerce taksici, “Sektörümüz unutulmasın” çağrısıyla sokaklara döküldü.

Sarı konvoy başkent sokaklarında ilerlerken, eyleme katılan taksiciler korsan taksiciliğe karşı daha etkin denetim talep etti. Uygulama tabanlı alternatif taşımacılık hizmetlerinin kontrol altına alınması ve yüksek vergi oranlarının düşürülmesi de protestonun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Filistinlileri unutmadılar

Göstericiler, "Hakkımız olanı istiyoruz" pankartları taşıyarak hükümete çağrıda bulundu. Eylem sırasında dikkat çeken bir başka detay ise Filistin bayrağının açılmasıydı. Konvoydaki bir taksici, “Filistin halkının yanındayız” mesajıyla küresel adalet arayışına da selam gönderdi.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası’nın çağrısıyla başlatılan grevin cuma günü sabah 06.00’ya kadar süreceği bildirildi. Grev süresince Atina’da toplu taşımada ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor.

Sendika yetkilileri, talepler karşılanmadığı takdirde grevlerin süreceği sinyalini verirken, hükümet cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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