Dünya Atinayı aldı bir telaş Abdülhamit Han Akdenize çıktı Yunan ordusu teyakkuza geçti
AVRUPA

Atina’yı aldı bir telaş: Abdülhamit Han Akdeniz'e çıktı Yunan ordusu teyakkuza geçti

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın Doğu Akdeniz'de göreve başlaması Atina ve Rum yönetiminde paniğe neden oldu. Yunan basını bu gelişme sonrası ordunun teyakkuza geçtiğini ve gemiyi yakından takip ettiğini yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Atina’yı aldı bir telaş: Abdülhamit Han Akdenize çıktı Yunan ordusu teyakkuza geçti
Abdülhamid Han sondaj gemisi

Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın Doğu Akdeniz’de göreve başlaması, Atina ve Rum yönetiminde paniğe neden oldu.

Atina yönetimi geminin hareketlerini anbean takip ederken, geminin beklenenden 10 gün önce hareket etmesi Yunan ve Güney Kıbrıs medyasının manşetlerine taşındı. İki ülkenin medyasının tek bir ağızdan yaptığı haberde, geminin hareketleri harita üzerinden takip edilerek yayınlanırken, Yunan ordusunun da teyakkuzda olduğunu yazıldı.

Türkiye’nin hakları doğrultusunda yaptığı araştırmaların hukuksuz gösterildiği haberlerde, Ankara’nın uluslararası tepkiyle karşılaşacağı tehdidi savruldu.

Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?
DÜNYA
Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Bakan Dönmez açıkladı: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor
EKONOMİ
Bakan Dönmez açıkladı: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor
Çevik Bire tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Neden terk edildiği bilinmiyor.

​Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.