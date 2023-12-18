|
Dünya

Avrupa Birliği'nden Elon Musk'ı kızdıracak hamle: Resmen başlatıldı

Avrupa Birliği, X platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

15:01 - 18/12/2023 Monday
Güncelleme: 15:05 - 18/12/2023 Monday
Diğer
Elon Musk
Elon Musk
Avrupa Birliği,
Elon Musk
'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

Dava açıldı


İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:


-İllegal içerikler ve dezenformasyon ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
-Şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
-Şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı.




#Avrupa Birliği
#Elon Musk
#X
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası