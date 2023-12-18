Avrupa Birliği'nden Elon Musk'ı kızdıracak hamle: Resmen başlatıldı

Elon Musk
Avrupa Birliği,
Elon Musk
'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
Dava açıldı
Dava açıldı
İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:
-İllegal içerikler ve dezenformasyon ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
-Şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
-Şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı.
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#X
1 hour ago