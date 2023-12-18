Avrupa Birliği'nden Elon Musk'ı kızdıracak hamle: Resmen başlatıldı

Apple, Warner Bros, Disney, IBM ve Paramount Global gibi çok sayıda dünya devinin Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'un Yahudi karşıtı gibi algılanan tweeti nedeniyle" X'teki reklamlarını iptal etmesinden sonra dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Reklam ambargosu devam ederken X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, aralıkta 10 milyondan fazla kişinin X'e kaydolduğunu açıkladı.