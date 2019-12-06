Dünya Avrupa ordusu çöktü
AVRUPA

Avrupa ordusu çöktü

NATO’nun 70. kuruluş yıldönümü kapsamında Londa’da düzenlenen ve NATO’nun varoluş nedeni tartışmaları ışığında yapılan liderler zirvesinden ittifak daha da güçlenmiş olarak çıktı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamalarının gölgesinde yapılan NATO zirvesinde önemli kararlar alındı. İttifakın dönüşümü yönünde ilk adımlar atılırken, tehdit algılamalarında alan genişletilerek Asya’ya uzatıldı. NATO’nun bir savunma ittifakı olmaktan çıkarılarak tehditlere karşı aktif mücadele misyonunu da üstlenmesi, daha taarruzî bir anlayışa yönelmesi benimsendi. NATO, karargahlarını ve sistemini, geleceğin tehditlerine göre yeniden kurgulayacak.

TÜRKİYE KAZANDI

Londra’daki zirve, NATO’ya alternatif AB Ordusu fikrini de tamamen çökertti. AB Ordusu kurma fikrinin sahipleri Fransa ile Almanya arasında derin fikir ayrılıkları oluştu. Suriye’de Münbiç’i Amerika’dan isteyip alamayan, Libya, Tunus, Fas, Cezayir başta olmak üzere Akdeniz coğrafyasında ve Afrika’da da güç kaybeden Fransa, NATO zirvesinde bir kazanım elde edemedi. ABD, gerek NATO bütçesine ilişkin üyelerden beklentilerinin karşılanmasıyla gerekse Çin tehdidini NATO gündemine sokarak kazananlar arasında oldu. Yine Almanya’nın da NATO’nun varlığının devamı konusundaki beklentileri karşılandı. Ortadoğu coğrafyasındaki insani dramlara ve terör tehditlerine dikkat çeken Türkiye ise yoğun diplomasisi ve NATO’nun kuruluş misyonunu hatırlatan çıkışlarıyla zirvenin kazananları arasındaydı.

YPG YİNE TEHDİT

  • ‘Terörle ortak mücadele’ konusunu NATO gündeminin merkezine aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’da PYD/YPG’nin tehdit unsuru kabul edilmesinin önünü açtı. NATO 2013’te YPG’yi terör örgütü olarak tanımış, ancak 2015’te bu örgütü terör listesinden çıkarmıştı. Türkiye’nin bir diğer kazanımı ise NATO’nun kuruluş felsefesini oluşturan 5. maddenin tekrar vurgulanması konusunda oldu. 5. madde, ittifakın herhangi bir üyesine yönelen saldırının NATO’ya yönelmiş olacağına işaret ediyor. Sovyet tehdidine karşı kurulmuş ittifakın tehdit alanı Asya bölgesini de kapsayacak şekilde genişletilirken, dürbünler Çin’e kadar uzandı. NATO, yeni dönemini nükleer tehdide adama kararı aldı. Çin’in 5G teknoloji yatırımları, nükleer çabalarının dile getirildiği deklerasyonda NATO’nun yeni dönemde sadece askeri güvenlik boyutu değil teknoloji odaklı güvenlik boyutuyla da ilgileneceği vurgulandı.

Ordu fikri Avrupa'yı böldü
DÜNYA
Ordu fikri Avrupa'yı böldü
Akdenizde taviz yok

Akdeniz'de taviz yok

Erdoğan: ​Suriye topraklarında gözü olan varsa lütfen terketsin.
Cenneti gören mezar satıyordu

Cenneti gören mezar satıyordu

​Samsun'da CHP'li Atakum Belediyesi'nin başkanvekili oldu.
İçişleri Bakanlığında yeni düzenlemeler

İçişleri Bakanlığı'nda yeni düzenlemeler

​Bazı kanunlara ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Dinleyenler mest oldu

Dinleyenler mest oldu

Erdoğan, Cambridge Camii'nde Kuran-ı Kerim okudu.
Ermeni tasarısına <br>Beyaz Saray vetosu

Ermeni tasarısına
Beyaz Saray vetosu

​Trump yönetimi Erdoğan'ın ziyareti sonrasında harekete geçti.
Bu zammı kim yaptı

Bu zammı kim yaptı

​İran'da yüzde 300'lük zammı sahiplenen çıkmadı.

Bir caninin ifadesi

Bir caninin ifadesi

Katilin dehşete düşüren planları ortaya çıktı.
Kar en çok <br>Anadolu'ya yakışıyor

Kar en çok
Anadolu'ya yakışıyor

Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları.
Tarihi anlaşma Meclis'ten geçti

Tarihi anlaşma Meclis'ten geçti

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi.
İsyan büyüyor

İsyan büyüyor

​Fransa'da polis sis bombasıyla müdahale ediyor.
Cambridge <br>Camii'ni açtı

Cambridge
Camii'ni açtı

"Terörle İslamı yan yana getiremezsiniz."
Fransa'da <br>'basın özgürlüğü'

Fransa'da
'basın özgürlüğü'

Muhabir yaka paça gözaltına alındı.
Bulduğu taşlar için<br>2 milyon istiyor

Bulduğu taşlar için
2 milyon istiyor

​"Tarlamda parlarken gördüm. Kolonya ve mıknatısla test ettim".
Bir babanın <br>en acı anı

Bir babanın
en acı anı

Kaza mahallini temizlerken yerde yatanın oğlu olduğunu öğrendi.
'İyi hal indiriminde'<br>düzenleme şart!

'İyi hal indiriminde'
düzenleme şart!

Ceren Özdemir cinayeti sonrası ihmaller tartışma konusu oldu.
İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.