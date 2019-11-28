Dünya Avrupa Parlamentosu DEAŞ militanlarının çocuklarının geri getirilmesine karar verildi
AVRUPA

​Avrupa Parlamentosu: DEAŞ militanlarının çocuklarının geri getirilmesine karar verildi

Avrupa Parlamentosu: DEAŞ militanlarının çocuklarının geri getirilmesine karar verildi

Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Birliği üye ülkelerinin Suriye’deki DEAŞ terör örgütü militanları çocuklarının geri getirilip getirilmemesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylamada terör örgütü militanlarının çocuklarının getirilmesi yönünde 495 evet, 58 hayır ve 87 çekimser oy kullanılarak kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Tüm çocukların geri göndermeleri gerektiği belirtilerek yaş sınırının olmadığı ifade edildi.
Tüm çocukların geri göndermeleri gerektiği belirtilerek yaş sınırının olmadığı ifade edildi.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği üye devletlerine kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ terör örgütü militanlarının çocuklarını ülkelerine geri getirmeleri çağrısında bulundu.
  • AP milletvekilleri, Suriye’deki DEAŞ militanı çocukların insani durumuyla ilgili "son derece endişeli" olduklarını açıkladı. Avrupa Birliğine üye devletlerin, “kendi aile durumlarını ve çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak” Suriye’ye taşınan vatandaşlarının tüm çocuklarını geri göndermeleri gerektiği belirtilerek yaş sınırının olmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “AB ülkelerinin DEAŞ’a katılan ailelerin çocuklarının rehabilitasyonunu ve yeniden bütünleşmesini teşvik etmesi önemlidir. Avrupa düzeyindeki koordinasyon eksikliği AP milletvekillerine zarar veriyor” denildi.

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"Alınan karar her çocuğun haklarının daha da güçlendirilmesini sağlıyor"

Belçikalı AP Milletvekili Hilde Vautmans, DEAŞ militanların çocuklarının geriye getirilmesi yönünde oylamada evet yönünde oy verdiğini ve alınan kararı desteklediğini ve DEAŞ militanlarının çocukların “faillerin kararlarının mağduru olduğunu” söyledi.

Bir başka Belçikalı AP Milletvekili Cindy Franssen, ise “Daha genel olarak, karar her çocuğun haklarının daha da güçlendirilmesini ve güvence altına alınmasını gerektirir. Koruma, tesis ve çocukların katılımı alanında büyük hedefler var. Bu tutuma umutsuzca ihtiyaç duyuluyor var” dedi.

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