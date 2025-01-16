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Avrupa Parlamentosu'da Elon Musk hamlesi: İmzalar atıldı

Avrupa Parlamentosu'da Elon Musk hamlesi: İmzalar atıldı

15:2716/01/2025, Perşembe
AA
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Elon Musk, Avrupa'da aşırı sağcı çevrelere destek verdiği iddialarıyla gündemde
Elon Musk, Avrupa'da aşırı sağcı çevrelere destek verdiği iddialarıyla gündemde

Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcı kanattan 43 milletvekili Elon Musk'ın Genel Kurula davet edilmesi için ortak imzalı mektup kaleme aldı. Musk, aşırı sağa verdiği destek ve ülkelerin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle de AP'de başka bir kesimin eleştirilerinin hedefinde yer alıyor

43 milletvekili, AP Başkanı Roberta Metsola'ya gönderdikleri ortak imzalı mektupta Musk'ı Genel Kurula davet etmesini talep etti.

Davetin seçkin ve sembolik önemdeki konukları ağırlayarak AB'nin uluslararası arenadaki rekabet edebilirliğini artırma hedefi kapsamında olduğu belirtilen mektupta, Musk'ın çığır açan başarıları ve vizyonunun AB'yi yenilikçi teknolojilerin merkezi yapma konusunda fikir verebileceği kaydedildi.


Mektuba imza atan milletvekillerinin aşırı sağcı gruplara mensup olması dikkati çekti.



Musk ve Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin ilişkisi


ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk, son günlerde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.


Son olarak Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.


Avrupalı liderler Musk'ı ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.


AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.




#AP
#aşırı sağ
#Elon Musk

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