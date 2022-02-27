Dünya Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rusyaya kapatıyor
AVRUPA

Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rusya'ya kapatıyor

Almanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, İtalya, Avusturya, Belçika ve Hollanda, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rusyaya kapatıyor
Arşiv

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Avusturya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın, Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatırsa bunu destekleyeceğini ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşında Bayraktar sahnede: Ukrayna Silahlı Kovvetleri Başkomutanı paylaştı
DÜNYA
Rusya Ukrayna savaşında Bayraktar sahnede: Ukrayna Silahlı Kovvetleri Başkomutanı paylaştı

Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da halk gövdelerini siper ederek Rus tanklarını durdurdu
OYNAT 00:31
Ukrayna'da halk gövdelerini siper ederek Rus tanklarını durdurdu
Ukrayna'da halk Rusya'nın askeri harekatına karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Chernihiv kentine bağlı bir kasabada halk, gövdelerini siper ederek Rus tanklarının geçişini engelledi.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Avusturya'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 10 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.

Ukraynalı asker Rus tankını böyle imha etti
OYNAT 00:19
Ukraynalı asker Rus tankını böyle imha etti
Ukraynalı asker, terk edilen bir Rus tankının omuzdan atılan füze ile vurdu. İsabet alan Rus tankı kullanılamaz hale geldi.


Belçika, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.

Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

Finlandiya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

Danimarka ve İsveç, hava sahalarını Rusya'ya kapatıyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Hava sahalarını kapattılar

Hava sahalarını kapattılar

​Avrupa ülkelerinden Rusya'ya geçit yok.
Heykeli gerçek sanıp ateş açtı

Heykeli gerçek sanıp ateş açtı

Bakanlık, 'Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi' dedi.
Ukraynada silahlanan siviller Rus tankını durdurdu

​Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımız Türkiye sınırına ulaştı.

Petrol ve doğal gazın yerini alacak.
'Öleceğinden korkuyorum'

'Öleceğinden korkuyorum'

​Eşinin Ukrayna'ya götürdüğü oğlundan haber alamıyor.

​Müthiş başarı: Kimse bize yetişemez.

​Detaylar belli oldu: 1 Mart'ta başlayacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'i arayıp can kayıpları için başsağlığı diledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.