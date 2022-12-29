Avrupa'da Rus casusu paranoyası: Berlin’de tüm verilere erişebiliyordu

Batı ve Rusya arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, Avrupa ülkelerinde Rus casus paranoyası baş gösterdi. Alman güvenlik makamlarından edinilen bilgilere göre, Rusya adına Almanya’da casusluk yapan ajan sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Alman istihbaratçıları geçen aylarda yaptıkları açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile başlayan savaş sürecinde, Almanya’ya en az 200 casus daha gönderdiğini öne sürmüştü. Son olarak Almanya’da Yurt dışı İstihbarattan Sorumlu Federal Haber Alma Servisi’nde (BND) görevli yüksek düzeyde bir memurun yıllardır Rusya adına casusluk yaptığı ortaya çıktı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Avrupa’da bir ülkenin istihbarat kurumu, BND’ye, çalışanlarından birinin Rusya’ya bilgi sızdırdığı ihbarında bulunduğunu yazdı. Carsten L. isimli şüphelenin bulunduğu konum gereği, müttefiklerle yapılan görüşmeler dahil tüm bilgilere erişebildiği belirtilirken, Alman istihbaratına gizli bilgi sağlayan İngiliz, Amerikan ve Ukrayna istihbaratında da alarm zilleri çalmaya başladı.

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ÜST DÜZEY YÖNETİCİYDİ

Söz konusu gelişme, Almanya’da Rus casuslarının cirit attığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen hafta çarşamba günü Carsten L.’nin evine baskın düzenlendi. Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda belge ve elektronik eşyaya el konuldu. BND’de teknik takipten sorumlu birimin üst düzey yöneticisi olan Carsten L.’nin, Ukrayna ile ilgili durum değerlendirme raporlarını Rusya’ya sızdırdığı belirtiliyor. Ancak Alman istihbaratçının neden Rusya’ya bilgi verdiği henüz netlik kazanmadı. WDR ve NDR medya kuruluşları, Rusya’nın Carsten L.’ye şantaj yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

TEDİRGİNLİK HAVASI VAR

Evli ve çocuğu olan Carsten L.’nin bulunduğu konum itibarıyla müttefik ülkelerin istihbarat servislerinin Ukrayna ile ilgili verilerine de ulaşabildiği kaydedildi. Bild gazetesine konuşan BND eski Başkanı August Hanning, “Her yerde büyük bir tedirginlik var. Dava ciddi bir hal alabilir, bu da Batı savunmasına bir darbe olur!” dedi. Carsten L.’nin ayrıca Ruslara, Batılı kaynaklar ve casusluk yöntemleri hakkında bilgi sağlayan materyaller sızdırdığı da iddialar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin gazeteye bilgi veren bir istihbarat yetkilisi ise, Carsten L.’nin, BND’nin “Teknik Keşif” bölümünde kıdemli personel olarak çalıştığını ve Alman istihbaratının dünya çapında telefon dinlemeleri yoluyla elde ettiği tüm iletişim verilerine erişimi olduğunu kaydetti. İddialar arasında Carsten L.’nin tehdit edilmiş olabileceği de var.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANI DA YAKALANDI

Almanya başkenti Berlin’de ve Alman istihbarat birimlerinde yakın zamanda Rusya adına çalışan pek çok isim yakalandı. Geçen ekim ayında Almanya’da Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı Başkanı Arne Schoenbohm, Rus istihbaratı ile iletişime geçtiği gerekçesiyle görevden alındı. Schoenbohm’un kurduğu bir derneğin üyeleri arasında bulunan bir Alman şirketinin, eski bir KGB çalışanı tarafından kurulan bir Rus siber güvenlik firmasının yan kuruluşu olduğu belirlenmişti.

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PARLAMENTO PLANINI SIZDIRMIŞTI

Daha önce de, Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiliz Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olarak görev aldığı dönemde Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi David Smith, casusluk yaptığını itiraf etmişti. 2021 yılında da Alman Parlamentosu’nda (Bundestag) çalışan bir güvenlik görevlisi, Rusya’ya casusluk suçundan hakim karşısına çıkarılmıştı. 56 yaşındaki Jens F. isimli casus, parlamentonun kat planını, 2017 yılında Rusya’nın Berlin askeri ataşesine teslim etmekle suçlanmıştı.