Dünya Avrupada skandal Müslüman çocuklar pedofil ailelere verildi
AVRUPA

Avrupa'da skandal: Müslüman çocuklar pedofil ailelere verildi

Avrupa'da giderek yayılan İslamofobi'nin bir yenisi de İsveç'te yaşandı. Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslümanlar, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Yapılan protestoda "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Avrupada skandal: Müslüman çocuklar pedofil ailelere verildi
İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto.

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.

AA

  • Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi.

AA

"BAZI ÇOCUKLAR PEDOFİL AİLELERE VERİLDİ"

  • Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin." ifadeleri kullanıldı.

AA

2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu. Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.

İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerin feryadı: Çocuklarımızı geri verin
OYNAT 00:43
İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerin feryadı: Çocuklarımızı geri verin
İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi. Göstericiler, ellerinde 'Çocuklarımızı geri verin', 'Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık', 'Adalet istiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi. Açıklamada, 'Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin.' ifadeleri kullanıldı.


Fransa’nın başkenti Paris’te İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi
OYNAT 00:56
Fransa’nın başkenti Paris’te İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi
Fransa'da son yıllarda ırkçılık ve İslam karşıtı söylemlerin artması ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında bu tarz söylemlerin kullanılmasını protesto etmek amacıyla başkent Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi.

Yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi, ırkçılık ve faşizm karşıtı örgütlerin çağrısıyla başkentteki Menilmontant semtinde bir araya geldi. Fransa'daki yabancılara ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerinin kınandığı protestoya birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.

İngiltere'de Müslüman vekil Zarah Sultana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı
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İngiltere'de Müslüman vekil Zarah Sultana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı
İngiltere'de İşçi Partili Müslüman milletvekili Zarah Sultana, İslamofobinin İngiltere'de oldukça gerçek olduğunu belirterek, Müslüman bir kadın olarak parlamentoya girmesinden bu yana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı.

Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti: 'Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: 'Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz', bir diğeri gittiğim her yerde 'kötü şey olduğumu' yazdı ve yakın zamanda, 'Avrupa sizi kusacak.' dedi. Üçüncüsü bana 'terör sempatizanı ve dünyanın pisliği' dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar.'

Paris'te Türk derneğine alçak saldırı: Duvara
OYNAT 00:59
Paris'te Türk derneğine alçak saldırı: Duvara "İslam=Mort (ölüm)" yazısı yazıldı
Paris'teki Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi adlı derneğin duvarına 'İslam=Mort (ölüm)' yazılarak spreyle saldırı gerçekleştirildi. Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi Başkanı Ümit Metin, 'Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama bir yıldan beri tedirginiz. Çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte. Bu tip olaylar, bu tip saldırılar bizi korkutmuyor' dedi.


ABDdenF-35 operasyonu

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