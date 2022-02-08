Avrupa'da skandal: Müslüman çocuklar pedofil ailelere verildi

İngiltere'de Müslüman vekil Zarah Sultana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı

İngiltere'de İşçi Partili Müslüman milletvekili Zarah Sultana, İslamofobinin İngiltere'de oldukça gerçek olduğunu belirterek, Müslüman bir kadın olarak parlamentoya girmesinden bu yana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı.



Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti: 'Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: 'Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz', bir diğeri gittiğim her yerde 'kötü şey olduğumu' yazdı ve yakın zamanda, 'Avrupa sizi kusacak.' dedi. Üçüncüsü bana 'terör sempatizanı ve dünyanın pisliği' dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar.'