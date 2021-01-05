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​Avrupa’daki düşmanlık endişe verici: Her gün bir camiye saldırı

Avrupa’daki düşmanlık endişe verici: Her gün bir camiye saldırı

Avrupalı Türkler, Batıda yükselen Türk ve İslam düşmanlığından endişeli. Sadece Almanya’da 2014-2020 yıllarında 700’den fazla camiye saldırı düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Kemal Ergün: İnsan canına yönelik tehditler de arttı. Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Başkanı Durmuş Yıldırım: Neredeyse her gün bir camiye saldırı oluyor. Brühl Türk Kültür Ocağı Başkanı Aydın Parmaksızoğlu: Avrupa ve Almanya’da Türk ve İslam kelimelerine karşı fobi hep oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2014 ile 2020 yılları arasında sadece Almanya’da 700’den fazla camiye saldırı düzenlendi.
2014 ile 2020 yılları arasında sadece Almanya’da 700’den fazla camiye saldırı düzenlendi.

Avrupa’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları açıklamada, 2014 ila 2020 yılları arasında sadece Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı kaydedildiğini hatırlatarak, ilgili ülkelerin güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı. Köln’de genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, camilere yönelik saldırıları kayıt altına alan FAIR International Derneği’nin verilerine göre, sadece 2020 yılında Almanya’da 122 cami saldırısı gerçekleştiğini, özellikle bomba ihbarları ve İslam’a karşı hakaret içeren tehdit mektuplarının geçen yıl ön plana çıktığını ifade etti.

6 YILDA 700 SALDIRI

Camilere saldıran faillerin derhal yakalanması gerektiğini vurgulayan Ergün, “2014 ila 2020 yılları arasında Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı kaydedilmiş durumda. Bazı camiler mükerreren saldırıya uğruyor. Bazılarında şiddetin dozu artıp kundaklama gibi insan canına yönelik tehditler artarken, bazı camilerin de duvarlarına tehdit ve hakaretler yazılıyor.” dedi.

IRKÇILIK GİDEREK GÜÇ KAZANIYOR

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ise Avrupa’ya iş gücü göçünün 60. yılında Batılı ülkelerde ırkçıların giderek güç kazanıp, göçmen ve Müslüman karşıtlığı üzerinden taraftar toplayarak Almanya’da Federal Parlamento’da temsil edilme noktasına geldiğine işaret etti. Yıldırım, “Neredeyse her gün bir camiye saldırıldığı, Müslüman göçmenlere karşı giderek artan ırkçı şiddet olayları bizleri endişelendirmektedir. Gerek yerel gerekse genel seçimlerde Müslüman göçmenlerin özellikle seçim malzemesi yapılmasını da tasvip etmeyip kınadığımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

AVRUPA İSLAM’I OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de, “Avrupa İslam’ı, Fransa İslam’ı, Almanya İslam’ı oluşturulmak gayreti var, biz tabii buna şiddetle karşıyız” dedi. Geçmişe bakıldığı zaman DİTİB ve İGMG gibi kurumların Almanya ve Fransa’daki İslam adına çok faydalı işler yaptığının altını çizen Bilgi, “Türkiye kökenli insanların İslam adına terör faaliyetlerine karışmamaları bu tip kurumların Müslüman Türk gençliğini doğru yönlendirmesinden kaynaklanan bir husustur.” şeklinde konuştu.

Türk ve İslam kelimesi fobileri oldu

  • Brühl Türk Kültür Ocağı Başkanı Aydın Parmaksızoğlu Almanya’da son dönemlerde Türk ve İslam düşmanlığının arttığını vurgulayarak, “Avrupa ve Almanya’da Türk ve İslam kelimelerine karşı bir fobi hep oldu. Öyle ki Türk ve İslam ismini taşıyan dernekler Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından devamlı takibe alındı ama bu isimleri taşımayan diğer dernekler bu takibatlardan kurtuldu. Bu bile Türk ve İslam fobisinin olduğunun bir ispatıdır. Almanya’nın sadece yabancı kökenli vatandaşlarının radikallerini değil, kendi içindeki radikalleri de temizlemesi lazım, sıkıntı budur” dedi.

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