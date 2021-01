​Avrupa’daki düşmanlık endişe verici: Her gün bir camiye saldırı Avrupa’daki düşmanlık endişe verici: Her gün bir camiye saldırı Avrupalı Türkler, Batıda yükselen Türk ve İslam düşmanlığından endişeli. Sadece Almanya’da 2014-2020 yıllarında 700’den fazla camiye saldırı düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Kemal Ergün: İnsan canına yönelik tehditler de arttı. Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Başkanı Durmuş Yıldırım: Neredeyse her gün bir camiye saldırı oluyor. Brühl Türk Kültür Ocağı Başkanı Aydın Parmaksızoğlu: Avrupa ve Almanya’da Türk ve İslam kelimelerine karşı fobi hep oldu.

Haber Merkezi 05 Ocak 2021, 00:00 Yeni Şafak