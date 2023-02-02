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Dünya

Avustralya İngiliz monarşisini banknotlarından çıkarma kararı aldı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) baskısını yeniden yapacağı 5 dolarlık banknotta değişiklik kararı aldı. Yeni güncellemeye göre, Kraliçe Elizabeth artık banknotta yer almayacak. Banknotlarda Kral Charles'ın resminin yerine ilk Avustralyalıların kültür ve tarihi yansıtılacak.

10:22 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
5 Avustralya Doları.

5 Avustralya Doları.

Avustralya Merkez Bankası'nın kararının ardından 5 dolarlık banknot bir dönüşümden geçecek. Yeni güncellemeye göre, Kraliçe Elizabeth artık banknotta yer almayacak.

Ülkedeki Merkez Bankası, banknotta gerçekleştireceği düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kral Charles'ın resminin yerine ilk Avustralyalıların kültür ve tarihi yansıtılacak.

İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'a yeni banknotta yer verilmeyecek. RBA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Elizabeth'in yerine Charles yerleştirilmeyecek

  • "Merkez Bankası, 5 dolarlık banknotu, ilk Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran yeni bir tasarıma sahip olacak şekilde güncellemeye karar verdi. Bu yeni tasarım, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in portresinin yerini alacak."

5 dolarlık banknotun diğer yüzünde ise Avustralya Parlamentosu'nun yer almaya devam edeceği kaydedildi.

Söz konusu kararın, bu değişikliği destekleyen Avustralya Hükümeti ile istişarenin ardından geldiğine dikkat çekildi ve şunlar aktarıldı:

  • "Yeni banknotun tasarlanması ve basılması birkaç yıl alacak. Bu arada, mevcut 5 dolarlık banknot basılmaya devam edecek ve yeni banknot çıkarıldıktan sonra da kullanılabilecek."

#Merkez Bankası
#Avustralya Parlamentosu
#Kraliçe Elizabeth
#Banknot
13 dakika önce
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Avustralya İngiliz monarşisini banknotlarından çıkarma kararı aldı
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