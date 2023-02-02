Avustralya İngiliz monarşisini banknotlarından çıkarma kararı aldı

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5 Avustralya Doları.
Avustralya Merkez Bankası'nın kararının ardından 5 dolarlık banknot bir dönüşümden geçecek. Yeni güncellemeye göre, Kraliçe Elizabeth artık banknotta yer almayacak.
Ülkedeki Merkez Bankası, banknotta gerçekleştireceği düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kral Charles'ın resminin yerine ilk Avustralyalıların kültür ve tarihi yansıtılacak.
İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'a yeni banknotta yer verilmeyecek. RBA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
5 dolarlık banknotun diğer yüzünde ise Avustralya Parlamentosu'nun yer almaya devam edeceği kaydedildi.
Söz konusu kararın, bu değişikliği destekleyen Avustralya Hükümeti ile istişarenin ardından geldiğine dikkat çekildi ve şunlar aktarıldı: