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Avustralya'nın en çok arananlar listesindeydi: Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum’da yakalandı

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum’da İstanbul polisi tarafından yakalandı.

14:48 . 1/02/2023 Çarşamba
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Masood Zakaria

Masood Zakaria

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum’da İstanbul polisi tarafından yakalandı.Suç örgütü lideri Masood Zakaria (27), 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Suç örgütü lideri Zakaria’nın, tutuklama kararının ardından Malezya’ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaştığı öğrenildi.


AVUSTRALYA HÜKÜMETİ'NDEN SINIR DIŞI TALEBİ

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyonla yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.



#suç örgütü
#avustralya
#Masood Zakaria
28 dakika önce
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Avustralya'nın en çok arananlar listesindeydi: Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum’da yakalandı
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