Dünya Avustralyadaki yangınlarla mücadeleye ABDli şarkıcıdan 500 bin dolar sözü
AVRUPA

Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü

ABD'li şarkıcı Pink (Alecia Beth Moore), Avustralya'da eylülden beri süren ölümcül yangınlarla mücadeleye destek olmak için 500 bin dolar bağışlayacağını bildirdi. Eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Eylülden bu yana devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor.
Eylülden bu yana devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor.

Ünlü şarkıcı Pink, 32 milyondan fazla kişinin takip ettiği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Avustralya'da kontrol edilemeyen korkunç orman yangınlarını izlerken tamamen harap oldum." ifadelerine yer verdi.

500 bin dolarlık bağış sözü

Pink, yangınlarla mücadelede ön cephede yer alan yerel itfaiye servislerine doğrudan 500 bin dolarlık bağışta bulunacağına dair söz verdi.

5 milyon hektar alan yandı

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle iki eyalette bin 300'den fazla ev kül oldu.

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