Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşması için hazırlık yapmalı

İlham Aliyev, 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla ordunun komuta kademesi ve üst düzey subaylarla bir araya geldi.

Askerleri, Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Aliyev, konuşmasında, Karabağ savaşına giden süreçten, 30 yıllık işgale son verilerek toprakların özgürlüğüne kavuşturulmasından bahsetti.

"Ermenistan düşmanca politikalarından vazgeçmezse..."

Aliyev, Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, Ermenistan'ın ise düşmanca politikalarından vazgeçmezse, sadece askeri gücünü, yıkılan ve yok edilen ordusunu değil, ekonomik faaliyetlerini de geri kazanamayacağını kaydetti.

"Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır"

Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmekten geçtiğinin vurgulayan Aliyev, "Dağlık Karabağ kelimesini hiç kullanmamalılar. Dağlık Karabağ diye bir idari birim olmadığı için Dağlık Karabağ sorunu diye bir kavram da yoktur. Bunu defalarca söyledim ve tekrar söylemek istiyorum ki Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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