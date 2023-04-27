Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev kabulde, Ermenistan'la ilişkilerinden bahsederek, 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Ermenistan'la karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyarak bir barış antlaşması imzalamayı teklif ettiklerini ve bunun için Erivan'a resmi olarak 5 temel ilke sunduklarını hatırlattı.