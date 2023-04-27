Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev kabulde, Ermenistan'la ilişkilerinden bahsederek, 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Ermenistan'la karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyarak bir barış antlaşması imzalamayı teklif ettiklerini ve bunun için Erivan'a resmi olarak 5 temel ilke sunduklarını hatırlattı.
'Askerlerini çekmiyorlar'
Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ermenistan, Nahçıvan ile bir koridor oluşturulmasına izin vermiyor, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmiyor." ifadelerini kullandı.
Ermenilerin Karabağ'a silah ve diğer askeri ürünleri taşımak için Laçın Koridoru'nu kullandığını bildiren Aliyev, "Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktasının tesis edilmesi, ülkemizin egemenlik hakkının ve toprak bütünlüğümüzün sağlanmasının bir ifadesidir." dedi.