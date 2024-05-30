Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ülkedeki mayın sorununa dikkat çekti: Sorumlusu Ermenistan

"Bugüne kadar yürütülen mayın temizleme çalışmaları sonucunda yaklaşık 140 bin hektarlık alandan 119 bin 946 mayın ve patlamamış askeri mühimmat temizlendi. Fakat mayınlı araziler bundan daha geniştir. Mayın döşemek kolay, temizlemek çok zor. Azerbaycan, mayın temizleme faaliyetlerini neredeyse tamamen kendi kaynaklarıyla yürütmektedir. Mayınların etkilerinin ortadan kaldırılması ve arazilerin temizlenmesi için uluslararası toplumdan yeteri kadar siyasi ve pratik destek büyük önem taşıyor"