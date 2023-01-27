Azerbaycan Dışişleri: Azerbaycan karşıtı kampanya bu tür saldırıları teşvik etti

İran'da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz. İran tarafından söz konusu terör saldırısının faillerinin ve bu kanlı eylem emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını kararlılıkla talep ediyoruz.