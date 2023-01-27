|
Dünya

Azerbaycan Dışişleri: Azerbaycan karşıtı kampanya bu tür saldırıları teşvik etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan ve 1 kişinin ölümüne neden olan saldırı hakkında İran’ın, Viyana Sözleşmesi kaynaklı güvenlik sağlama görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, “İran'da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

13:51 . 27/01/2023 Cuma
DHA
Saldırı anı kamerada

Saldırı anı kamerada

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliğine yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İran tarafının, Büyükelçiliğin bulunduğu ülke olarak, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden doğan Büyükelçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirdi.

‘DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMLER OLDU’

Daha önce de İran'daki diplomatik misyonumuzu tehdit etmeye yönelik girişimler olmuştur. Bu tür durumların önlenmesi ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alınması için İran'la temaslarda sürekli gündeme getirilmiştir. Maalesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki ısrarlı çağrılarımıza gereken hassasiyeti göstermemenin ciddi sonuçlarına işaret etmektedir.

‘AZERBAYCAN KARŞITI KAMPANYANIN BU TÜR SALDIRILARI TEŞVIK ETTI’

İran'da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz. İran tarafından söz konusu terör saldırısının faillerinin ve bu kanlı eylem emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını kararlılıkla talep ediyoruz.

ÖNLEMLER ALINACAK

Azerbaycan tarafı, ilgili uluslararası mekanizmaların sağladığı tüm imkanları, faillerin tespit edilmesi ve gerekli şekilde cezalandırılması için kullanacaktır. Terör saldırısı sonucu yaranmış durumda büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde uygun önlemlerin alınması planlanmaktadır.”


#azaerbaycan
#iran
#saldırı
1 saat önce
default-profile-img
Azerbaycan Dışişleri: Azerbaycan karşıtı kampanya bu tür saldırıları teşvik etti
Muğla'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Tahran'daki hain saldırıya kınama
Türk çayında ihracat beş yıldır hız kesmiyor: 23 milyon dolara yaklaştı
Muğla’da sağanak yağış etkili oluyor
Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.