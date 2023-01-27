Azerbaycan Dışişleri: Azerbaycan karşıtı kampanya bu tür saldırıları teşvik etti

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Saldırı anı kamerada
Daha önce de İran'daki diplomatik misyonumuzu tehdit etmeye yönelik girişimler olmuştur. Bu tür durumların önlenmesi ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alınması için İran'la temaslarda sürekli gündeme getirilmiştir. Maalesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki ısrarlı çağrılarımıza gereken hassasiyeti göstermemenin ciddi sonuçlarına işaret etmektedir.
Azerbaycan tarafı, ilgili uluslararası mekanizmaların sağladığı tüm imkanları, faillerin tespit edilmesi ve gerekli şekilde cezalandırılması için kullanacaktır. Terör saldırısı sonucu yaranmış durumda büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde uygun önlemlerin alınması planlanmaktadır.”