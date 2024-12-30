Azerbaycan Dışişleri heyeti Şam'da: "Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğiz"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının bölgede dünya barışı için önemli bir adım olduğunu belirterek Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de "mücadeleci lider" olarak nitelendiren Şeybani, Suriye'de halkın yönetime gelmesinin Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gibi önemli olduğunu belirtti. Şeybani, yeni Suriye yönetiminin komşularıyla barış içinde yaşama ve diyalogla milli birliği sağlama hedefinde olduğuna da vurgu yaptı. Şeybani, eski rejimin yıkılmış ve izole bir ülke bıraktığını belirterek, sosyoekonomik kalkınma, ulusal birlik ve Suriye'nin uluslararası itibarının artırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.