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Azerbaycan Dışişleri heyeti Şam'da: "Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğiz"

Azerbaycan Dışişleri heyeti Şam'da: "Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğiz"

Semih Kara
Semih Kara
11:5230/12/2024, Pazartesi
IHA
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin ve Karabağ'ın işgalden kurtuluşu konuşulurken iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması kararlaştırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rafiyev, görüşmede Azerbaycan'ın bu süreçte Suriye'nin yanında olduğunu ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine her türlü desteğin verileceğini ifade etti.



Büyükelçilik faaliyete geçiyor

Rafiyev, insani yardımın yanı sıra diplomatik alanda da yeni yönetime destek sağlanacağını ifade ederek, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardıktan sonra kazandığı yeniden inşa tecrübelerinin Suriye'ye de faydalı olabileceğine vurgu yapı. Rafiyev, 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.



Türkiye Azerbaycan'a da yardım etmişti

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının bölgede dünya barışı için önemli bir adım olduğunu belirterek Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de "mücadeleci lider" olarak nitelendiren Şeybani, Suriye'de halkın yönetime gelmesinin Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gibi önemli olduğunu belirtti. Şeybani, yeni Suriye yönetiminin komşularıyla barış içinde yaşama ve diyalogla milli birliği sağlama hedefinde olduğuna da vurgu yaptı. Şeybani, eski rejimin yıkılmış ve izole bir ülke bıraktığını belirterek, sosyoekonomik kalkınma, ulusal birlik ve Suriye'nin uluslararası itibarının artırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.


Görüşmede Azerbaycan ile Suriye arasında işbirliği ve dostluğa dayalı yeni bir sayfa açılması konusunda mutabakat sağlandı.
#Suriye
#Azerbaycan
#Şam
#Karabağ

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