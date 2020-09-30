Türkiye-Azerbaycan savunma planlarını sil baştan yaptı: Ermenistan artık saldırırken iki defa düşünecektir

Ermenistan ordusunun, temmuz ayında Tovuz'a gerçekleştirdiği saldırılar hem Türkiye hem de Azerbaycan için bardağı taşıran son damla olmuştu.

Bu saldırıdan sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri tatbikatlar gerçekleştirildi ve savunma planları sil baştan yapıldı.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği başarılı harekatın perde arkasına dikkat çekti:

"Azerbaycan'ın epeyden beri süren bir özgüven eksikliği vardı. Bu saldırılara verilen yanıt bu açıdan çok önemli. Türkiye'nin sağlamış olduğu İHA/SİHA'lar bu operasyonlarda çok etkili oldu. Temmuz ayında Tovuz'a yapılan saldırı sonrası Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ortak tatbikat ve savunma planlamaların sil baştan yaptı. Bu atılan adımlar Azerbaycan'ın bugün geldiği noktayı gösteriyor. Ermenistan bundan sonra saldırmadan önce iki kez düşünecektir."

DÜNYA Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli

90'LI YILLARDAN İTİBAREN ORTAK ÇALIŞMALAR VAR

"Türkiye ile Azerbaycan arasında 1990'lı yıllardan bu yana çok yakın çalışma var. Bütün kolordu komutanları dahil, tabur komutanlarına kadar Türk subaylar danışmanlık yapıyor. Orada harp okulları ve akademi kurduk. Bir tuğgeneral başkanlığında bir heyetimiz var. Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere danışmanlıklar veriliyor. En son Azerbaycan ordusundaki Rusya'dan kalan tanklar modernize edildi. Bu modernizasyonu yapan da İsrail'dir. En son Tovuz'daki saldırılardan sonra insansız hava araçları gönderildi. Bu yanıtlar, Azerbaycanlılara bir özgüven getirmiştir. İçerde ortak bir zemin oluştu. Bu ortak zemin bana göre, Azerbaycan'ın iç birliğini sağlamak için çok önemlidir. Bu askeri yanıtı, masada da devam ettirirsek, Azerbaycan'ın kendine olan güvenini arttıracaktır."

DÜNYA SİHA'lar Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazdı: "Bu yeni bir çağın başlangıcı"

ERMENİSTAN AZERBAYCAN'IN GÜCÜNÜ TEST EDİYORDU

Ermenistan ordusunun, Tovuz saldırısından sonra Azerbaycan'ın gücünü test ettiğini belirten Pekin, Erivan yönetiminin çok ağır bir yanıt aldığını vurguladı:

REKLAM

"Dağlık Karabağ bölgesinde 6-7 köy Ermenistan'dan kurtarılmış durumda. Bu aynı zamanda Azerbaycan'daki halkın, özgüvenini güçlendirdi. Hem sahada başarı elde etmek hem de bu başarıyı masa üzerinde devam ettirmek gerekiyor. Bu harekat, bundan sonra Ermenistan'ın çok daha dikkatli hareket etmesi konusunda bir mesaj niteliğinde."

BATI ERMENİSTAN İŞGALİNE KARŞI SESSİZ

"ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk grubu bu sorunu 30 yıldır erteliyor zira bölgede olan olaylar Batı'yı çok etkilemiyor. Buradan petrol ve doğal gaz gidiyor ve bu konuda onlar için bir kısıntı yok. Batı bu nedenle ilgilenmiyor. Bu bölgede insan hakları ihlalleri, bir milletin toprağının ele geçirilmesi, demografik yapının değişmesi konusu var. MİNSK bunları geçiştirmekle meşgul.."

ERMENİSTAN KONJÖNKTÜRDEN FAYDALANIYOR

Ermenistan'ın ekonomik ve askeri gücünün zayıf olduğunu ifade eden Pekin, "Ermenistan'ın başında şu an Paşinyan var. Ermenistan nüfusu 3 milyon, ekonomisi batmış durumda, sağdan soldan gelen yardımlarla bir şey yapmaya çalışıyor. Sınırlarını Rusya koruyor. Hava savunma sistemleri de Rusya kontrol ediyor. Ermenistan aynı zamanda bir mafya ülkesi. Birkaç mafya ailesi yönetiyor ülkeyi." diye konuştu ve sözleri şöyle tamamladı: