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Dünya Azerbaycan ordusu ilerliyor Tonaşende konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattın son durum: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sürüyor.
Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sürüyor.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 4. güne girildi.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen karşı saldırılarda bugüne kadar 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.

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