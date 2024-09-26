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Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

21:1526/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
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Bayramov - Blinken - Mirzoyan
Bayramov - Blinken - Mirzoyan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi. İki ülke arasındaki barış anlaşmasının en kısa sürede sonuçlandırılması için mutabakata varıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken, Bayramov ve Mirzoyan'ın New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

"Barış anlaşması en kısa sürede sonuçlanmalı"

Açıklamada tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için ek çaba gösterme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.


#ABD
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Antony Blinken
#Ceyhun Bayramov

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