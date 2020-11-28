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Dünya 27 yıl sonra Ermenistanın işgalinden kurtarıldı Azerbaycan ordusu bayrağı dikti
ASYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer’e bayrak dikti

27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı: Azerbaycan ordusu bayrağı dikti

Ermenistan ordusu 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren çatışmaların ardından uğradığı tarihi kayıp sonrası işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden bir bir geri çekiliyor. Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine de Azerbaycan bayrağını dikti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi.

Kelbecer’de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
OYNAT 00:59
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, 'Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır' diye konuştu.

Görüntülerde Kelbecer’deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü.

'KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.

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