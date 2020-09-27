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Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistanın uçaksavar füzelerini imha etti
ASYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın uçaksavar füzelerini imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı. Bu harekatlarda Ermeni hava savunma birimlerine ait 12 uçaksavar füze sistemininin imha edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelere kapsamlı bir harekat başlattı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelere kapsamlı bir harekat başlattı.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

12 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdi.

  • "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha etti"

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen TurkAzKartalı tatbikatının görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, ''Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, Hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan, Kınamız birdir bizim'' ifadeleri kullanıldı.


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