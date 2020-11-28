Ermenistan ordusu içten dağılmaya başladı: İlk 5 günde 1500 asker kaçtı!

Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta tarihi kayıplar vererek 27 yıldır işgal altında tutuğu Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilme kararı alan Ermenistan'da hükümeti hedefe koyan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmelerin başlamasının ardından çatışmalar sırasında kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu ve Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini itiraf eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Albay General Movses Hakobyan'dan bir açıklama daha geldi

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İLK 5 GÜNDE 1500 ASKER KAÇTI

Azerbaycan ile girilen savaşın baştan kaybedildiğini vurgulayan Hakobyan, savaşın ilk 5 gününde orduda yaşanan 1500 asker firarının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

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İTİRAFÇI GENERALE DAVA AÇILDI

Ermeni Özel Soruşturma Servisi (NIS), İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı'nın baş askeri müfettişi olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin eski Genelkurmay Başkanı Albay Orgeneral M. Hakobyan'a karşı ceza davası açtı.