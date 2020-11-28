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Dünya Ermenistan ordusu içten dağılmaya başladı İlk 5 günde 1500 asker kaçtı
ASYA

Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan Ermenistan ordusunda bir itiraf daha: İlk 5 günde 1500 asker kaçtı!

Ermenistan ordusu içten dağılmaya başladı: İlk 5 günde 1500 asker kaçtı!

27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan ağır darbe alan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilen Ermenistan ordusu içten dağılmaya başladı. Çatışmalarda alınan tarihi yenilginin ardından itirafların ardı arkası kesilmez iken hakkında ceza davası açılan Ermeni generalden bir açıklama daha geldi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Albay General Movses Hakobyan, Azerbaycan ile girilen savaşın baştan kaybedildiğini, ilk 5 gününde orduda yaşanan 1500 asker firarının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan ordusuna yönelik itirafların ardı arkası kesilmiyor.
Ermenistan ordusuna yönelik itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta tarihi kayıplar vererek 27 yıldır işgal altında tutuğu Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilme kararı alan Ermenistan'da hükümeti hedefe koyan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmelerin başlamasının ardından çatışmalar sırasında kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu ve Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini itiraf eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Albay General Movses Hakobyan'dan bir açıklama daha geldi

Ermeni General Hakobyan: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var
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Ermeni General Hakobyan: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var

İLK 5 GÜNDE 1500 ASKER KAÇTI

Azerbaycan ile girilen savaşın baştan kaybedildiğini vurgulayan Hakobyan, savaşın ilk 5 gününde orduda yaşanan 1500 asker firarının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

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Ermenistan'da Türk SİHA'larına yönelik çarpıcı itiraf: Ancak dört gün savaşabildik!

İTİRAFÇI GENERALE DAVA AÇILDI

Ermeni Özel Soruşturma Servisi (NIS), İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı'nın baş askeri müfettişi olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin eski Genelkurmay Başkanı Albay Orgeneral M. Hakobyan'a karşı ceza davası açtı.

Ermenistan ordusundan bir çarpıcı itiraf daha: Yüzde 100'ü yalandı!
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