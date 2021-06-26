Dünya Azerbaycan Savunma Bakanı Türk ordusuna övgü yağdırdı En güçlü ordularından biri
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanı Türk ordusuna övgü yağdırdı: En güçlü ordularından biri

Azerbaycan ordusundaki askerlerin Türkiye’de aldığı eğitimler soncunda savaş kabiliyetinin arttığını ve bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rolünün büyük olduğunu ifade eden Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğuna işaret ederek ortak eğitimler yapmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Savunma Bakanı Türk ordusuna övgü yağdırdı: En güçlü ordularından biri
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Bakan Hasanov, birçok Azerbaycanlı subayın Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü belirterek, ”Bizim eğitim merkezlerimizde eğitim verdiler. Bütün bunların sonucunda Azerbaycan ordusunun askerleri ve subayları savaşta yüksek profesyonellik ve cesaret sergilediler. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biri. Onlarla birlikte ortak eğitimler yapmak bizim için büyük bir şanstı. Onlarla dilimiz, dinimiz ve soyumuz aynı. NATO’nun en güçlü ordularından biri" diyerek Türk ordusuna övgüde bulundu.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov

Hasanov, "Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rolü çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’da gerçekleştirdiği operasyonları incelediğini vurgulayan Hasanov, ”Bu konuda çok sayıda başvuru aldık. Ama tabi ki gizli konular haricinde tecrübemizi yakın dostlarımızla paylaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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