Azerbaycan'dan Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

DÜNYA Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

OYNAT 00:38 Azerbaycanlı spiker Ermeni işgalinden kurtarılan toprakları açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV spikeri, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan 6 köyü geri aldığı haberini duyurduğu zaman göz yaşlarına hakim olamadı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini böyle imha etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait füze savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus üretimi hava savunma sistemlerini imha ediliyor. Azerbaycan bugün 12 adet OSA hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.



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