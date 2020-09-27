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Dünya Azerbaycandan Ağderedeki Ermeni askeri birliğinin komutasına teslim olun çağrısı
ASYA

Azerbaycan'dan Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı

Azerbaycan'dan Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

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