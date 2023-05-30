Bahmut cephesi yönündeki Ukraynalı topçu sistemleri Rus mevzilerine yoğun atış yapıyor

Rusya/Donetsk
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği sürüyor.
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı ve 15 aydan fazla süredir devam eden savaşta Zaporijya, Harkiv, Luhansk ve Herson gibi bölgelerdeki cephe hatlarında çatışmalar devam ederken, özelikle son 8 aydır en ağır çatışmaların yoğunlaştığı bölge Donetsk oldu.
Bölgede Marinka, Ugledar, Avdyiyvka gibi şehirlerin çevresindeki cephe hatlarında olduğu gibi savaşın yoğunlaştığı Bahmut yönünde de çatışmalar sürüyor.
Her iki ordunun savaş uçakları, helikopterler, tanklar, çok namlulu roketatar sistemleri gibi ağır silahlar kullandığı Donetsk bölgesinde patlama sesleri kesilmiyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden izin alarak, ordunun 57. Tugay görevlileri eşliğinde Bahmut cephesi yönünde çeşitli noktalara ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, topçu bataryalarının faaliyetlerini görüntüledi.
Bahmut cephesinin bazı noktalarında bulunan 57. Tugaya ait topçu sistemlerinin Rus hedeflerine yoğun ateş açtıkları görüldü.
Ağır silahlar kullanıldığı için sık sık güçlü patlama seslerinin duyulduğu ve dumanların yükseldiği cephe hattında farklı topçu sistemleri kullanılıyor.
Rus birliklerinin ilerlemesine izin vermemesi için savunma hattını tuttuklarını ve aynı zamanda Ukraynalı askerlerin karşı saldırıya geçmesi için gereken savaş faaliyetlerini yürüttüklerini kaydeden Yüzbaşı, Bahmut şehrinde de çatışmaların devam ettiğini söyledi.
Bahmut cephesinde uçaksavar sistemleri de yoğun kullanılıyor
Bölgede, 57. Tugaya ait ZU-23 uçaksavar sisteminin de aktif şekilde kullanıldığı görüldü.