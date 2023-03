Brüksel'de, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Pavlova ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso'yla #deprem sonrası imar çalışmalarını ele aldık.



Discussed post-earthquake reconstruction efforts w/@LilyanaPavlova of @EIB & @OdileRenaud of @EBRD in #Brussels. pic.twitter.com/ukEWcBxrDJ