Bakanlık duyurdu: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

Sığınaklara akın ederek tahliyelerini bekleyen Türk vatandaşlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir karar alındı.

TELEFON BORÇLARINDA ERTELEME

Karara göre, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hat borçları ertelenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna'daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat'tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat itibariyle mobil operatörler, Ukrayna'daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi" denildi.

OYNAT 00:26 Ukrayna Dışişleri Belarus'tan Ukrayna'ya atılan roket görüntülerini paylaştı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Jitomir'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada 'Roketin büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı' denildi. BiP'te paylaş

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KISITLAMALAR DA DURDURULDU

Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlattığı ve her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirildi.