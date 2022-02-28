Dünya Bakanlık duyurdu Ukraynadaki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi
AVRUPA

Bakanlık duyurdu: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'daki kriz üzerine bölgedeki Türk vatandaşlarının mobil hat borçlarının ertelendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakanlık duyurdu: Ukraynadaki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi
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Sığınaklara akın ederek tahliyelerini bekleyen Türk vatandaşlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir karar alındı.

TELEFON BORÇLARINDA ERTELEME

Karara göre, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hat borçları ertelenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna'daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat'tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat itibariyle mobil operatörler, Ukrayna'daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi" denildi.

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KISITLAMALAR DA DURDURULDU

Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlattığı ve her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirildi.

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