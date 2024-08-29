Bangladeş'te 4 gün önce çıkan yangında kaybolan 130'dan fazla kişi aranıyor

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, itfaiye biriminden yetkililer, yangının bir gün sonra kontrol altına alındığını ancak küçük yangınların sürebileceğini belirtti.

Yetkililer, yangının uzun sürmesi, kimyasallar ve su basıncı nedeniyle 6 katlı fabrika binasının kısmen çöktüğünü, bu nedenle kayıp kişileri arama çalışmalarının zorlaştığını bildirdi.

Bölge yetkililerinden Hamidur Rahman, yaptığı açıklamada "Çok miktarda kimyasal yandı. Bu yüzden burada cesetler olsa bile bu şartlarda bulmamız olası değil" ifadelerini kullandı.