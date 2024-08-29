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Dünya

Bangladeş'te 4 gün önce çıkan yangında kaybolan 130'dan fazla kişi aranıyor

Bangladeş'in Narayanganj bölgesindeki lastik fabrikasında 25 Ağustos'ta çıkan yangında kaybolan veya kısmen çöken binanın enkazında kaldıkları değerlendirilen 130'dan fazla kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

11:30 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, itfaiye biriminden yetkililer, yangının bir gün sonra kontrol altına alındığını ancak küçük yangınların sürebileceğini belirtti.


Lastik fabrikasındaki yangında 130'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildiren yetkililer, dronlarla binadakilerin arandığını fakat sonuç alamadıklarını ifade etti.


Yetkililer, yangının uzun sürmesi, kimyasallar ve su basıncı nedeniyle 6 katlı fabrika binasının kısmen çöktüğünü, bu nedenle kayıp kişileri arama çalışmalarının zorlaştığını bildirdi.


Bölge yetkililerinden Hamidur Rahman, yaptığı açıklamada "Çok miktarda kimyasal yandı. Bu yüzden burada cesetler olsa bile bu şartlarda bulmamız olası değil" ifadelerini kullandı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

#Bangladeş
#Narayanganj
#Yangın
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