Başkan kim olursa olsun ABD'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikası değişmez

Dünya ABD'deki seçim sonuçlarına kilitlendi. Demokratların adayı Joe Biden 253, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ise 214 delege kazanmış durumda.

İki adayın da başkan olabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Ancak seçim için en kritik eyaletlerde sonuçlar kesinleşmiş değil.

Eyalet sonuçlarında son durum.

71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletleri seçimin kaderini değiştirecek.

ABD'deki seçim sonuçları ile ilgili merak edilen konuların başında, "ABD ile Türkiye ilişkileri nasıl olacak?" sorusu geliyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Biden ya da Trump'ın başkan olması ABD'nin küresel stratejisini değiştirmeyeceği görüşünde.

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İsmail Hakkı Pekin.

"ABD'nin grand stratejisi değişmez. Küresel ölçekteki stratejileri arasında fark yok. Ortadoğu'daki Amerikan güçlerini Demokratların adayı Joe Biden da azaltabilir. Biden Rusya'yı tehdit olarak gören bir isim. NATO'yu daha fazla güçlendirmek isteyecektir. Biden'ın gelişi ile birlikte belki İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kapsamı değişir. NATO'daki değişimler kapsamında Türkiye'ye yeni sorumluluklar vermek isteyebilir"

DÜNYA ABD ikiye bölündü

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların başında Suriye'de YPG terör örgütüne verilen destek geliyor.

"SURİYE POLİTİKASI DEĞİŞMEZ"

ABD'de kim başkan olursa olsun Suriye'de YPG devletçiğini kurmak isteyeceğini söyleyen Pekin, "Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırma planı konusunda her başkan hemfikir. Pompeo neden Kıbrıs'a giderek Rus savaş gemilerinin Kıbrıs'ta liman kolaylığı elde etmesini engellemeye çalışıyor. Bu konuda neden GKRY'ne baskı yapıyor? Bunların hepsi Doğu Akdeniz, Libya politikası ana politikalardır." dedi.