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Dünya Başkan kim olursa olsun ABDnin Suriye ve Doğu Akdeniz politikası değişmez
AMERİKA

Başkan kim olursa olsun ABD'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikası değişmez

ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu belirsizliğini korurken, Biden seçimleri bir adım önde götürüyor. Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında, ABD'nin mevcut politikalarının sürüp sürmeyeceği geliyor. ABD'nin grand stratejisi değişmeyeceğini belirten Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Trump yönetimi Suriye'de politikasında büyük değişime gitmedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırma politikasını devam ettirdiler. Biden ya da Trump'ın gelmesi bölgedeki dengeleri etkilemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye-ABD ilişkileri, tarihinin en kötü döneminden geçiyor.
Türkiye-ABD ilişkileri, tarihinin en kötü döneminden geçiyor.

Dünya ABD'deki seçim sonuçlarına kilitlendi. Demokratların adayı Joe Biden 253, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ise 214 delege kazanmış durumda.

  • İki adayın da başkan olabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Ancak seçim için en kritik eyaletlerde sonuçlar kesinleşmiş değil.

Eyalet sonuçlarında son durum.

71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletleri seçimin kaderini değiştirecek.

ABD'deki seçim sonuçları ile ilgili merak edilen konuların başında, "ABD ile Türkiye ilişkileri nasıl olacak?" sorusu geliyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Biden ya da Trump'ın başkan olması ABD'nin küresel stratejisini değiştirmeyeceği görüşünde.

İsmail Hakkı Pekin.
  • "ABD'nin grand stratejisi değişmez. Küresel ölçekteki stratejileri arasında fark yok. Ortadoğu'daki Amerikan güçlerini Demokratların adayı Joe Biden da azaltabilir. Biden Rusya'yı tehdit olarak gören bir isim. NATO'yu daha fazla güçlendirmek isteyecektir. Biden'ın gelişi ile birlikte belki İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kapsamı değişir. NATO'daki değişimler kapsamında Türkiye'ye yeni sorumluluklar vermek isteyebilir"

ABD ikiye bölündü
DÜNYA
ABD ikiye bölündü

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların başında Suriye'de YPG terör örgütüne verilen destek geliyor.

"SURİYE POLİTİKASI DEĞİŞMEZ"

ABD'de kim başkan olursa olsun Suriye'de YPG devletçiğini kurmak isteyeceğini söyleyen Pekin, "Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırma planı konusunda her başkan hemfikir. Pompeo neden Kıbrıs'a giderek Rus savaş gemilerinin Kıbrıs'ta liman kolaylığı elde etmesini engellemeye çalışıyor. Bu konuda neden GKRY'ne baskı yapıyor? Bunların hepsi Doğu Akdeniz, Libya politikası ana politikalardır." dedi.

Biden'ın gafları
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