Batı Şeria’da ilhak ve soykırım genişliyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da, uluslararası hukuku ve imzaladığı anlaşmaları çiğneyen yeni yasalarla ilhak süreci yürüten işgalci İsrail hükümeti, bu adımlarını bölgede yaşayan Filistinlilere karşı soykırım işleyerek güçlendiriyor. Eş zamanlı olarak Yahudi istilacı çeteleri de silahlandıran işgal hükümeti, özellikle Filistinli çocukları hedef alarak soykırımın en net örneklerini sergiliyor. İsrail merkezli insan hakları örgütü B’Tselem, yayınladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çocukların öldürülmesinin İsrail’in uyguladığı sistematik bir politikanın sonucu olduğunu vurguladı. Örgütün yayınladığı rapora göre, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından 1086 Filistinli öldürüldü. Bunların 241’i 18 yaş altı çocuk ve gençti. Bu oran, 1967’deki işgalden bu yana görülen en yüksek çocuk ölüm oranı olarak kayıtlara geçti. Sadece 2025 yılında 54 çocuk ve genç, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. B’Tselem, bu ölümlerin “komuta dışı hareket” ya da “bireysel ihlal” olmadığını belirtilen raporda, “Filistinlilerin, çocuklar dahil, herhangi bir hesap verme ya da yargılanma endişesi olmaksızın öldürülmesine olanak tanıyan daha geniş kapsamlı bir İsrail politikası var. Ateş açanlar korunmakla kalmıyor, öldürme ruhsatı veriliyor” cümlelerine yer verildi. İsrail askerlerinin yaralı çocuklara ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerini engellediği, bazı durumlarda kurtarıcılara doğrudan ateş açtığı da belirtildi. Geçen yıl ölen 54 çocuktan 18’inin cesedinin hâlâ ailelere teslim edilmediği aktarıldı. B’Tselem, uluslararası toplumun hesap soramaması nedeniyle İsrail’e “yeşil ışık yakıldığını” ifade etti. İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth’un “1967’den bu yana hiç olmadığı kadar çok Filistinli öldürüldüğünü” açıklamasının da raporun bulgularını yansıttığına işaret edildi.