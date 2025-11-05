Yeni Şafak
Batı Trakya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

11:015/11/2025, Çarşamba
Depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi.
Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.




#Batı Trakya
#Gümülcine
#İskeçe
#Deprem
