Bayraktar, TB-2’lerin savaşın kaderini değiştirdiği Şuşa’da: Büyük onur ve şeref

TEKNOFEST dolayısıyla Azerbaycan’da bulunan Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı ziyaret etti. İşgalden kurtarılmasında yerli ve milli insansız hava araçlarının önemli rol üstlendiği Şuşa’da Bayraktar; Cıdır Düzü, Aşağı Gövher Ağa Mescidi başta olmak üzere şehirde öne çıkan yerleri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve beraberindekilerle ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar

ONUR VE ŞEREF VESİLESİ

Karabağ’ın, gençlik yıllarında içlerinde kanayan bir yara olduğunu belirten Bayraktar, “Allah’a şükür Türk orduları, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, şehitlerimizin o aziz ruhu sayesinde Karabağ ve Şuşa tekrar hürriyetine kavuştu ve gayrimeşru işgalden kurtuldu. Milli olarak geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımız burada ordularımıza destek oldu. Biz mühendisler için bir yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması en büyük onur ve şeref vesilesi” dedi.

HAR-I BÜLBÜL’E GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ

“Teknolojiyi tek başına geliştirmenin bir anlamı yok. Onu anlamlı kılan hangi nedenle, hangi niyetle, hangi hedefle geliştiriliyor olması. Bir anlamda Bayraktar TB-2 SİHA’lar anlamını kazanmış oldu” diyen Selçuk Bayraktar, “Mühendislik ve teknik ekibim adına rahmetli babam Özdemir Bayraktar, ağabeyim ve genel müdürümüz Haluk Bayraktar ve bana Karabağ nişanı tevdi edildi. Bu da hayat boyu taşıyacağımız en büyük onurlardan. Az önce Karabağ’ın sembolü olan, yakamda rozetini gördüğünüz Har-ı Bülbül çiçeğiyle de tanıştık. Şuşa’nın polis müdürü bizlere burada çok nadir yetişen Karabağ’ın sembolü olan Har-ı Bülbül’ü de takdim etti. Eşimle birlikte ona İstanbul’a döndüğümüzde odamızın bir köşesinde gözümüz gibi bakacağız” ifadelerini kullandı.

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KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

“Ecdattan kalan bu mirasın anlamını ve vatanın değerini daha iyi anlamak, bu teknolojiyi neden geliştirdiğimiz sorusunun cevabını bulmak için Şuşa’ya geldik” diyen Bayraktar, “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizimkinde gözü olanla da sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bunu yapmak için her alanda bilimse bilim, teknolojiyse teknoloji, cesaretse cesaret, bu yüreğe ve inanca sahip olduğumuzu tüm nesillerimizle birlikte bunu yapacağımızı dünyanın bilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

SİHA’larla kazanılan ilk muhabere

Karabağ’ın dünya tarihine SİHA ile kazanılan ilk muharebe olarak geçmesinin çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Bayraktar, “Bu tutkuyu ve anlamı nesillerimizle paylaşmak üzere Teknofest’i düzenliyoruz. Teknofest, Türkiye’nin sınırlarını artık büyük bir coşkuyla aştı” dedi.

Teknoloji ve mana Şuşa’da buluştu

Teknofest’in ilk kez yurt dışında düzenlendiği bir dönemde gerçekleştirdiği bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, Yüksek teknolojiyle mana alemi Şuşa’da, Karabağ’da bir anlamda birleşmiş oluyor” dedi.

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