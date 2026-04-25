Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Belçika'nın BM görevindeki askeri uçağına kurşun yağdı

18:2825/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Uçağın motor ve kuyruk kısmında kurşun izleri bulundu. (Foto: Arşiv)
Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Haiti’de Birleşmiş Milletler görevi sırasında ateşli saldırının hedefi oldu. Port-au-Prince’e iniş öncesi açıldığı değerlendirilen ateş sonucu uçağın kuyruk ve motor bölümünde kurşun izleri tespit edildi. Yaklaşık 80 askeri taşıyan uçak güvenli şekilde iniş yaparken, mürettebatın yara almaması olası bir faciayı önledi. Olayın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Belçika’ya ait A400M tipi askeri nakliye uçağına, Haiti’de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevi kapsamında yürütülen uçuş sırasında ateş açıldığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga’nın haberine göre, Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, 19 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e uçuş gerçekleştirdi.

15. Hava Ulaştırma Filosu’na bağlı uçak, BM misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri, Port-au-Prince’e taşıdı. Askerlerin indirilmesinin ardından uçak Santo Domingo’ya geri döndü.

Uçuş sonrası yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.

Uçağın Port-au-Prince’e iniş öncesinde hedef alındığı değerlendirilirken güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi.

Geçici onarımların ardından uçak, Brüksel’deki üssüne sorunsuz şekilde döndü.

Savunma Bakanlığı olayı doğrularken olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.



#Belçika
#Haiti
#A400M
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
