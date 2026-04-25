Belçika'nın BM görevindeki askeri uçağına kurşun yağdı

Resmi haber ajansı Belga’nın haberine göre, Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, 19 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş sonrası yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.