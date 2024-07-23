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Dünya

Belgorod'da Cami kundaklama planı: İki şüpheli şahıs yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belgorod bölgesinde cami kundaklamaya hazırlanan iki şüpheliyi yakaladı. Suçlarını itiraf ettikleri aktarılan şüpheliler hakkında terör saldırısı düzenleme suçundan dava açıldı.

14:01 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:02 - 23/07/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belgorod'da cami kundaklamaya hazırlanan iki kişinin yakalandığını duyurdu.


"Camiyi ateşe vereceklerdi"

Rus istihbaratı FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Mariupol'de yaşayan 1986 ve 1993 doğumlu iki kişinin Ukrayna istihbaratı tarafından "ayartıldığı" ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalandığı belirtilen açıklamada,
"Aldıkları talimatlar doğrultusunda şüpheliler Belgorod'a gidecek ve orada camiyi ateşe vereceklerdi"
ifadeleri kullanıldı.

Suçlarını itiraf ettikleri aktarılan şüpheliler hakkında terör saldırısı düzenleme suçundan dava açıldığı kaydedildi.



#Belgorod
#Cami Kundaklama
#Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
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