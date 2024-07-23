Belgorod'da Cami kundaklama planı: İki şüpheli şahıs yakalandı

Rus istihbaratı FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Mariupol'de yaşayan 1986 ve 1993 doğumlu iki kişinin Ukrayna istihbaratı tarafından "ayartıldığı" ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalandığı belirtilen açıklamada,

"Aldıkları talimatlar doğrultusunda şüpheliler Belgorod'a gidecek ve orada camiyi ateşe vereceklerdi"