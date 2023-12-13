İsrail’in Gazze’deki katliamının en başından beri en büyük destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden’dan çelişkili açıklamalar gelmeye başladı. Biden, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Biden, Washington’da bir etkinlikte, Gazze’de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail’in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti. Biden, Netanyahu yönetiminin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.

Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı için Beyaz Saray’da düzenlenen resepsiyonda ise İsrail’e askeri desteğinin süreceğini, “Ben bir Siyonistim” sözleriyle ortaya koydu. Biden, ABD’de artan antisemitizmi kınadığını belirtti. Yahudiler ile İsrail’in güvenliğine ve bağımsız Yahudi devletinin varoluş hakkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu dile getiren Biden, “İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı” dedi. Biden, “Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce ‘Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist’im’ dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim” diye konuştu.

“ABD ile görüşümüz ayrı!”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze’de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etti. Netanyahu, Gazze’deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı, “Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız” değerlendirmesinde bulundu.







