Berlin katilin hep arkasında

Gazze'deki soykırım süresince, işgalci güç İsrail'e ABD'den sonra en çok silah sağlayan ve siyasi destek veren Almanya'dan skandal bir adım daha geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail’e yaptığı ilk resmi ziyaret, Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden ve uluslararası toplumun geniş kesimleri tarafından soykırım suçlamalarıyla anılan savaşın gölgesinde gerçekleşti. Tel Aviv’de “İsrail’in dostu” olarak karşılanan Merz, Almanya’nın tarihsel sorumluluğunu vurgularken ziyaret, Gazze’deki yıkım nedeniyle Berlin’e yönelen eleştirileri daha da artırdı. Merz, 10 Ekim'de Gazze'de devreye giren ateşkes sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk Batılı ülke lideri oldu.

Savaş suçlarına ortaklık

Merz, İsrail’de Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog, basına yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirtti. Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu anımsatarak, “Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz” diye konuştu. Gazze’de on binlerce sivilin öldüğü, temel altyapının çöktüğü ve yardım girişlerinin hâlâ engellendiği bir ortamda gerçekleşen ziyarete yönelik eleştiriler, “savaş suçlarına örtülü siyasi destek” diye nitelendirildi.

Netanyahu'ya tam güvence verdi

Ziyaretin zamanlaması kadar, Almanya’nın İsrail ile derinleşen askerî işbirliği de tartışmaların merkezinde. Merz’in bu yıl Netanyahu’ya Almanya’ya davet edilmesi hâlinde “tutuklanmayacağı” yönünde güvence verdiği bilinir. Berlin, kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e silah satışını alma kararını ise sadece üç ay uyguladı. Buna rağmen ilişkilerde hiçbir askeri kesinti yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta Almanya, İsrail yapımı Arrow füze savunma sisteminin ilk aşamasını devreye soktu. İsrail tarihinin en büyük ihracat anlaşması olarak anılan 4,5 milyar dolarlık bu anlaşma, Berlin’in Tel Aviv ile savunma ortaklığını derinleştirdiğini gösteriyor. Almanya ayrıca drone savunma teknolojileri için de İsrailli şirketlere yönelmiş durumda. Berlin yönetimi ayrıca İsrail'in Eurovizyon yarışmasından men edilmesi halinde yarışmaya katılmayacağını açıklayarak, soykırımcı ülkeleye tam destek veren ülkelerden de biri oldu.

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in soykırımcı İsrail'e destek ziyaretine paralel olarak başkent Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Neukölln belediye binası önünde İsrail’in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan yüzlerce kişi, daha sonra Herrmann Meydanı üzerinden Kreuzberg semtine doğru yürüdü. Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "İsrail’e silah verilmesin" ve "Almanya ellerini Filistin kanıyla lekeliyor" yazan dövizler taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.







