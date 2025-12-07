Yeni Şafak
Gazze’de İsrail’in neden olduğu yıkımın enkazı altında kalan kayıp cenazeler aranıyor

Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun aylar süren soykırım saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında kalan Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmalarını başlattı. Filistinli sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 22 kişinin öldüğü Abu Shofa ailesine ait binanın enkazı arasında arama çalışması yaptı.

