Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

04:0029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, başörtülü kadına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, dün Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşında bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Haberlerde, kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın, başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi. Saldırganın, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.



#İslamofobi
#ırkçılık
#Almanya
