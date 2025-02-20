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Berlin'de toplu taşımada 48 saatlik grev: Seferler durdu

Berlin'de toplu taşımada 48 saatlik grev: Seferler durdu

16:2620/02/2025, Perşembe
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Berlin'de süresiz greve gidilebilir
Berlin'de süresiz greve gidilebilir

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşıma çalışanları, maaş ve çalışma koşullarına dair yaşanan anlaşmazlık sebebiyle 48 saatlik greve başladı. Otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durmasıyla şehirde ulaşım ciddi şekilde aksadı.

Almanya Berlin'de toplu taşıma hizmetleri büyük bir krizle karşı karşıya.


Uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca, sendika ve işveren arasında gerilim tırmandı.


Taraflar arasındaki ücret ve çalışma koşulları konusundaki anlaşmazlık derinleşirken, sendika üyeleri daha güçlü bir yanıt verme kararı aldı.



48 saatlik grev


Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanları, 48 saat sürecek grev kapsamında 21 Şubat saat 03:00 itibarıyla iş bıraktı.


Grev nedeniyle kentteki otobüs, metro ve tramvay seferleri durdu.


Eylemin, 22 Şubat Cumartesi günü saat 03:00'te sona ermesi planlanıyor.


Bu grevin arkasında, BVG yönetimi ile Ver.di sendikası arasında süregelen maaş ve çalışma şartları konusundaki görüşmelerde yaşanan anlaşmazlıklar yatıyor.



Ver.di, 16 bin çalışan için aylık 750 avro maaş artışı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 avro ve vardiya çalışanları için 200 avro ek ödeme talep ediyor. BVG yönetimi ise maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak %17,6'ya çıkarmayı ve vardiya çalışanları ile şoförlere 200 avro ek ödeme yapmayı önerdi.


Ancak sendika, bu teklifin çalışanların ekonomik taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu savunarak reddetti.



Süresiz greve gidilebilir


BVG yönetimi, grev kararını "abartılı" olarak nitelendirerek, sendikanın taleplerinin şirkete yıllık 250 milyon avroluk ek yük getireceğini belirtti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, 21 Mart’ta yapılacak görüşmelerin ardından süresiz greve gidilebileceği belirtiliyor.


Berlin'de BVG'nin son büyük grevi 2008 yılında gerçekleşmiş ve 6 hafta sürmüştü. Mevcut grevin de uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği ve şehrin ulaşım sisteminde ciddi aksaklıklara yol açabileceği öngörülüyor.




#Almanya
#toplu ulaşım
#grev

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