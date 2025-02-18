Almanya ve ABD'ye züccaciye merkezi

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Üreticilerimizin ve KOBİ'lerimizin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu pazara girebileceği ve ihracatını artırabileceği merkezimizin ilkini yılın ikinci çeyreğinde Düsseldorf'ta açmayı planlıyoruz" dedi. Basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Öksüz, 700'e yakın üye sayısıyla sektörün en büyük ve çatı derneği olan ZÜCDER'in sektörde 20. yılını tamamladığını söyledi.

MARKA BULUŞMALARI SAYESİNDE İTHALAT YÜZDE 20 AZALDI

Öksüz, 10 ilde temsilciliği bulunan ZÜCDER'in sektöründe ilk defa 2015 yılında başlattığı zirveler sayesinde büyük markaların yurt dışı yerine tedarik için Türk üreticileri seçmesini sağladıklarını ve böylece ithalatın önünü kestiklerini bildirdi. Öksüz, ağırlıklı olarak Antalya'da düzenlenen zirveler sayesinde sektördeki ithalatın yaklaşık yüzde 20 azaldığını belirterek, "Bu etkinliklerde üreticilerimiz ve markalar bir araya geldi. Sanayici ithal ettiği ürünün ülkemizde üretildiğini gördü. O zamana kadar birbirlerinden haberleri yoktu. Şimdi bu modeli online alana taşıyacağız. Yılın her günü sektörümüz yerli ürünleri takip edecek. Projemizi 3 ay içerisinde devreye alacağız" şeklinde konuştu.

12 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK BÜYÜKLÜK

Züccaciye sektörünün ekonomik büyüklüğünün 12 milyar dolara yükseldiğini, ihracatının ise 5,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Öksüz, 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini kaydetti. Mesut Öksüz, bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri önemli projelerden birisinin de Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açmak olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Almanya ile ilgili anlaşmalarımızı yaptık. Buraya çok çabuk adapte olacağımızı düşünüyoruz. Avrupa'da bu alandaki sanayicilerin üretimden çekilmeye başladığını görüyoruz. Burada ciddi bir pazar imkanı var. Üreticilerimize yüzde 60 destek sunulacak, bu çok önemli. Bu merkezin Almanya'ya 500 milyon dolarlık ihracatımıza da kısa vadede önemli katkı sunacağını düşünüyoruz."

BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY

ABD'nin, dünyanın en büyük züccaciye ithalatçısı ülkeler arasında zirvede yer aldığını aktaran Öksüz, şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin ithalatından aldığımız pay sadece binde 3 civarında. Sektörümüzden bu ülkeye Dünyanın en büyük pazarına girmenin zamanı geldi. Üyelerimizin bu ülkenin belirli eyaletlerinde konuşlanmaları için ortak depolar açarak ve 'Türk malı' tanıtımları yaparak pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz. ABD'de de ticaret merkezi açacağız." Öksüz, ZÜCDER'in nisan ayında gerçekleşecek genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını da sözlerine ekledi.







