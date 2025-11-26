Yeni Şafak
Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker vuruldu: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

23:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray'a bir blok mesafede Ulusal Muhafızlar mensubu iki üniformalı asker silahlı saldırı sonucu vuruldu. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ronald Reagan Vaşington Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD’de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu bilinmiyor. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ronald Reagan Vaşington Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.


Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, ''Buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...

