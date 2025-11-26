Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker vuruldu: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ABD'nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray'a bir blok mesafede Ulusal Muhafızlar mensubu iki üniformalı asker silahlı saldırı sonucu vuruldu. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ronald Reagan Vaşington Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, ''Buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek ifadelerini kullandı.
