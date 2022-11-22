Dünya Beyaz Saraydan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması Türkiyenin kendisini savunma hakkı var
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Beyaz Saraydan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiyenin kendisini savunma hakkı var
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby.

ABD'den Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama geldi

Beyaz Saray, Türkiye'nin güney sınırında "terör tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

"TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR"

Pençe Kılıç Harekatına ilişkin konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" ifadelerini kullandı.

ORTAKLARI İÇİN ENDİŞELİYMİŞ

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Terör örgütünün vurulması rahatsız etti: ABD'den skandal Pençe-Kılıç açıklaması
GÜNDEM
Terör örgütünün vurulması rahatsız etti: ABD'den skandal Pençe-Kılıç açıklaması

ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
DÜNYA
ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
ABDli yazar vefat etti

ABD'li yazar vefat etti

​Konya'ya geldikten sonra Müslüman olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın çağrısı sonrası İYİ Partide ayrılık: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğanın takması bekleniyor

​'Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var.'

​Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci'den yeni haber.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı açılışında Togg detayı.

​Erdoğan: Tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.