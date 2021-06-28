Dünya Biden emri verdi ABD uçakları Irak ve Suriyede hava saldırıları düzenledi
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Biden emri verdi: ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

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Biden emri verdi: ABD uçakları Irak ve Suriyede hava saldırıları düzenledi
ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi.

ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı." ifadesine yer verildi.

Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

İRAN GÜÇLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, saldırılarda, İran güçlerine ait Suriye'de iki ve Irak'ta bir noktada bulunan operasyon üslerinin ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı vurgulandı.

ABD güçlerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'la mücadeleye yardımcı olmak amacıyla bölgede bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, kendilerine karşı yapılan saldırılara açık ve "net bir caydırıcı mesaj göndermek için" söz konusu hava saldırısının gerçekleştirildiği kaydedildi.

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