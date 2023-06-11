|
Dünya

Biden yönetiminden sapkın LGBT zihniyetine destek

Ülkede okullarda ve kiliselerde çocuklara dayatılan sapkın LGBT zihniyetine Beyaz Saray ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı etkinlikte, yeni yasaların çıkacağının sinyalleri de verildi.

10:06 . 11/06/2023 الأحد
Diğer
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı
Joe Biden
, tepki çeken bir etkinliğe imza attı. Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürüyor.

Öyle ki bu düşüncenin özellikle çocuklar üzerindeki etkisi büyük bir endişeye neden oluyor.

Bu kapsamda sapkın zihniyetle mücadele edilirken, Beyaz Saray söz konusu düşünceye adeta ev sahipliği yaptı.

Bugüne kadarki en görkemli bir etkinliğin düzenlendiği sözde 'onur ayı' kutlamasına katılan Joe Biden, burada övgüler yağdırdı.

Öte yandan açıklamalarında, yeni yasaların çıkacağını da ilan etti.

"Kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım"

Biden, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım." ifadeleriyle çocuk istismarını meşru gören sapkınlığa adeta sahip çıktı.

Sözlerini skandal ifadelerle sürdüren Biden, "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum." dedi.

Beyaz Saray'dan paylaşımlar

Öte yandan etkinlik sonrası Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabında da paylaşımlar sürdü.

Etkinliğe dair paylaşılan görseller, ‘Beyaz Saray’dan mutlu gurur’ başlığı ile paylaşıldı.

Ne olmuştu

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin California eyaletinde, okullarda haziran ayının ‘onur ayı’ olarak kabul edilmesine yönelik toplantı düzenlenmişti.

Toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ‘çocuklarımızı rahat bırakın’ yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.



#Joe Biden
#LGBT
#ABD
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖZET | Manchester City-Inter: 1-0