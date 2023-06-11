Biden yönetiminden sapkın LGBT zihniyetine destek

Başkan Biden dâhil, birçok üst düzey yönetici ve kurum, LGBT sapkınlığına destek açıklaması yaptı. ABD'deki birçok eyalette eşcinsel evlilik yasallaştı. Sözde “Onur Ayı” kapsamında, ülke genelinde günlerdir LGBT’liler, rol model olarak gösteriliyor. Hava Kuvvetleri, bir ABD askerinin LGBT’nin sözde bayrağını selamladığı görüntüleri resmi Twitter hesabında yayınladı. CIA de destek paylaşımında bulundu.