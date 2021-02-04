Dünya Bidendan Rusyaya karşı flaş karar Almanyadan asker çekme sürecini askıya aldı
AMERİKA

Biden'dan Rusya'ya karşı flaş karar: Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi. Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Almanya'dan asker çekme süreci askıya alındı

Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Savunma Bakanlığının ABD'nin küresel askeri varlığını da gözden geçirdiğini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi.

ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı: Diplomasi geri döndü
DÜNYA
ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı: Diplomasi geri döndü

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri destek sona eriyor
DÜNYA
ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri destek sona eriyor
Abone Ol Google News
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
Milletimizin hizmetindeyiz

"Milletimizin hizmetindeyiz"

​Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı.
Darbe imalı eylem çağrısı

Darbe imalı
eylem çağrısı
ABD makas değiştiriyor

ABD makas değiştiriyor

Biden, ​'Boyun eğmeyeceğiz' dedi ve hamle yaptı.
KKTC'de <br>tam kapanma

KKTC'de
tam kapanma

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet desteğiyle <br>sürü sahibi oldu

Devlet desteğiyle
sürü sahibi oldu

​Cezaevinden çıkıp işletmesini kurdu.

15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat'ta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi.
Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

​Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşımını kaldırdı.
Vaka sayısı <br>kritik seviyede

Vaka sayısı
kritik seviyede

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.