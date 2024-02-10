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Dünya

Savcı da bunak dedi

Biden’ın unutkanlığı ve gafları mahkemece tescillendi. Özel Yetkili Savcı Robert Hur, evinde gizli belge tuttuğu gerekçesiyle soruşturduğu ABD Başkanı’nı “Hafızası zayıf ve bulanık” olarak niteleyip yargılanmaktan kurtardı. Ancak Biden, raporu eleştirdiği basın toplantısında “Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm” diyerek bunak tartışmasını alevlendirdi.

04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:38 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Joe Biden.
Joe Biden.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un ABD Başkanı Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili açıkladığı soruşturma raporu 5 Kasım 2024 Başkanlık Seçimleri öncesi tartışmaya sebep oldu. Hur, Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle iş birliği yapması ve belgelerin öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok ayrıntıyı hatırlayamaması gibi nedenlerle ABD Başkanı'na yönelik bir suçlamada bulunmayacaklarını dile getirdi. Biden, raporda hafızasıyla ilgili bölüme tepki gösterirken, durumunun iyi olduğunu kanıtlamak istediği basın toplantısında yeni bir gafa imza atması soru işaretlerini çoğalttı.

SEMPATIK YAŞLI ADAM

Hur, raporunda, Biden'ın gizli belgeleri isteyerek elinde tuttuğuna ancak soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yaptıktan sonra, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi" değerlendirmesini yapması ABD'de gündeme bomba gibi düştü.

TEPKI GÖSTERDI

ABD Başkanı Biden ise düzenlediği basın toplantısında, raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin metne işlenen bazı ifadelerden rahatsız olduğunu belirterek, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu savundu. "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir" şeklinde konuşan Biden, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

SISI IÇIN "MEKSIKA DEVLET BAŞKANI" DEDI

Hafızasının iyi durumda olduğunu birkaç kez ifade eden Biden'ın, bu cümlelerinden birkaç dakika sonra Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu. Biden son bir hafta içinde, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Helmut Kohl ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ise Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile karıştırmıştı.

CUMHURIYETÇILERDEN SALVO

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın, Sisi ile ilgili cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı.



#Joe Biden
#ABD
#Bunak
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