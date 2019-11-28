Dünya Bilim dünyasını şaşırtan hayvan Köpek mi kurt mu belirlenemedi
ASYA

Bilim dünyasını şaşırtan hayvan: Köpek mi kurt mu belirlenemedi

Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir yavru hayvan cesedi bulundu. İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi.

Haber Merkezi Diğer
Sibirya'da bulunan hayvanın cinsi belirlenemedi.
Sibirya'da bulunan hayvanın cinsi belirlenemedi.

Rusya'da Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi.

Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta İndigirka nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu.

Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri, ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İsveç Paleogenetik Merkezi'nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı'nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

Garip bir dönemdeyiz

Garip bir dönemdeyiz

Cumhurbaşkanı Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.
Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.
Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Limiti aşandan<br>6 lira alınacak

Limiti aşandan
6 lira alınacak

Bankalardan yeni bir işlem ücreti daha.
Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"
2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı

Siyanürden 1200<br>kat daha güçlü

Siyanürden 1200
kat daha güçlü

​Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmaması.

Üç basamak atladık

Üç basamak atladık

FIFA dünya sıralamasındaki yeni yerimiz belli odu.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Güçlü büyüme trendine<br>girmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

Bakan'dan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

​PKK'nın Sincar'daki en üst düzey teröristi etkisizleştirildi.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.