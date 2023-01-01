|
Dünya

Bilinken Çavuşoğlu görüşmesinden sonra İsveç ve Fin mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Fin ve İsveçli mevkidaşlarıyla iki ülkenin NATO üyeliklerine ilişkin son durumu görüştü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
0:53 . 20/01/2023 Cuma
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü açıkladı.

Price, Blinken’ın iki bakanla görüşmesinde de ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği desteği yinelediğini ve bu ülkelerle ikili ve transatlantik ortaklığa bağlığını kaydettiğini aktardı.

  • Bakan Blinken’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Price, “ABD, diğer müttefikleri de (iki ülkenin NATO’ya) katılmasını süratle onaylamaya çağırıyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’li bakanın Finlandiya ve İsveç bakanları ile görüşmesinin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Washington ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma toplantısında masadaki konulardan biri de bu iki ülkenin NATO’ya katılmasıydı. ​​​​​​​


#Blinken
#Finlandiya
#İsveç
#NATO
1 saat önce
default-profile-img
Bilinken Çavuşoğlu görüşmesinden sonra İsveç ve Fin mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon: ABD Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek
Fahrettin Altun'dan The Economist'in skandal kapağına tepki: Cehalete dayalı sahte gazetecilik
The Economist'te küstah kapak: Seçim öncesi yine kirli propagandaya başladılar
Bülent Korkmaz: Futbolcularımı kutluyorum
Jorge Jesus: Ümraniyespor stadında maç oynanmamalı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.